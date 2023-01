Emotional Story: 'मुझे कैंसर है, मम्मी को मत बताना', मासूम बच्चे की बात सुनकर इमोशनल हो गए डॉक्टर

Heart touching story: हैदराबाद में एक डॉक्टर उस वक्त भावुक हो गए जब एक 6 साल के मासूम बच्चे ने उनसे कहा कि डॉक्टर मुझे कैंसर है, प्लीज इसके बार में मेरे मंमी-पापा को मत बताना. दर्दभरी कहानी का एक और इमोशनल पहलू ये भी रहा कि इसी मामले में बच्चे के पैरेंट्स ने भी डॉक्टर से गुजारिश की थी कि उनके बेटे से इस बीमारी की गंभीरता के बारे में कोई भी चर्चा न की जाए.

डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वाकया

हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में कार्यरत न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपने ट्विटर एकाउंट के जरिए आखों को भिगो देने वाली बात दुनिया से साझा की है. मानवीय संवेदनाओं को अच्छी तरह से समझने वाले डॉक्टर ने कहा कि वो एक छोटे से बच्चे से इतनी बड़ी और गंभीर बात एकदम सहजता से सुनकर हैरान रह गए.

उन्होंने सोशल मीडिया पर इस भावुक कर देने वाली कहानी के बारे में लिखा, '6 साल के बच्चे मनु ने मुझसे कहा, डॉक्टर मुझे ग्रेड 4 का कैंसर है और मैं केवल 6 महीने और जी पाऊंगा, मेरे माता-पिता को इस बारे में मत बताना. मैंने इस बीमारी के बारे में इंटरनेट पर सुना लेकिन ये बात मैंने मंमी-पापा से को नहीं बताई है, क्योंकि वो मेरी वजह से परेशान हो जाते. वो दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज उनसे कुछ न कहना.'

6-yr old to me: "Doctor, I have grade 4 cancer and will live only for 6 more months, don't tell my parents about this"

1. It was another busy OPD, when a young couple walked in. They had a request "Manu is waiting outside. He has cancer, but we haven't disclosed that to him+

— Dr Sudhir Kumar MD DM(@hyderabaddoctor) January 4, 2023