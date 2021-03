1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के सभी लोग लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन, सरकार ने किया ऐलान

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते नए मामलों के बीच सरकार की तरफ से एक राहत भरी खबर आई है. अब 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी. 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के व्यक्ति जिन्हें कोई बीमारी है या नहीं है, सबको कोरोना वैक्सीन (Coronavaccine) की डोज दी जाएगी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है.

मंगलवार को उन्होंने कहा कि पहले बताया गया था कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज 4 से 6 सप्ताह में ही लेनी चाहिए. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज 4 से 8 सप्ताह के दौरान लेना ठीक है.

It has been decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. We request that all eligible should immediately register and get vaccinated: Union Minister Prakash Javadekar #COVID19 pic.twitter.com/RWoTORzYnW

— ANI (@ANI) March 23, 2021