मुंबईः बेटा और बेटी में फर्क करने वालों को ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए. हो सकता है उनकी आंखों पर चढ़ा पर्दा हमेशा के लिए हट जाए. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्यों कि बेटी के पैदा होने पर एक परिवार ने इस कदर जश्न मनाया है कि पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी है. आइये आपको बताते हैं इस बेहद ही अनोखे और समाज की आंख खोलने वाली सच्ची घटना के बारे में.

महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में एक परिवार में बिटिया ने किलकारी भरी तो घरवालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था. परिवार ने अनोके अंदाज में नवजात बच्‍ची (newborn girlchild) का वेलकम किया. बेटी को गांव ले जाने के लिए परिवार ने हेलीकॉप्‍टर (chopper) की व्यवस्था की.

पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है. लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर रहे हैं. यह वाकया पुणे (Pune) के शेलगांव (Shelgaon) का है. बिटिया के जन्म लेते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. खुशी के मारे परिवार ने किराए का हेलीकॉप्‍टर बुक कर लिया. परिवार वाले बच्ची को हेलीकॉप्टर से गांव लेकर आए.

We didn't have a girlchild in our entire family. So, to make our daughter's homecoming special, we arranged a chopper ride worth Rs 1 lakh:Vishal Zarekar,father

