केंद्रीय मंत्री Pralhad Joshi का Rahul Gandhi पर निशाना, कहा- 'ट्रैक्टर पर एक्टर' बनने की कोशिश

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता प्रह्लाद जोशी (Pralhad Joshi) ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर निशाना साधा है. प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी 'ट्रैक्टर पर एक्टर' बनने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में ट्रैक्टर रैली की थी. राहुल की इस रैली पर बीजेपी ने पलटवार किया है.

बीजेपी (BJP) नेता प्रह्लाद जोशी (Pralhad Joshi) ने कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अगर APMC के पक्ष में हैं तो केरल में ये क्यों नहीं है. केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में आपकी सरकार एक कानून लेकर आई थी, जिसमें करार तोड़ने वाले किसानों को जेल भेजने का प्रावधान है.

Rahul Gandhi is trying to become 'actor on tractor'. If you are in favour of APMC, then, why is there no APMC in Kerala. Rahul Gandhi, your govt in Punjab has brought a law under which a farmer who breaks the agreement he could be sent to jail: P. Joshi, Union Min & BJP leader

