Farmers Protest: Punjab के इस परिवार ने शादी में नहीं लिए Gift, किसानों के लिए रखा Donation Box

मुक्तसरः पंजाब (Punjab) के श्री मुक्तसर साहिब में रहने वाले एक परिवार ने किसानों (Farmers) के लिए अनूठी पहल की है. इस परिवार के लोगों ने अपने यहां शादी में लोगों से गिफ्ट नहीं लिए, बल्कि इसकी जगह शादी के वेन्यू पर एक Donation Box रख दिया, जिसके जरिए प्रदर्शन कर रहे किसानों की मदद हो सके.

इस परिवार ने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपील भी की और उनसे कहा कि हमें गिफ्ट न देकर, किसानों (Farmers) के लिए उदार होकर दान करें.

इस खास पहल पर दूल्हे अभिजीत सिंह ने कहा, 'यह हमारी लड़ाई है और हम सबको इसे साथ मिलकर लड़ना चाहिए. हर किसी को किसानों की मदद करनी चाहिए. मैं हमारे समाज के युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि वे किसानों को सपोर्ट करें.'

Punjab: Family in Sri Muktsar Sahib didn't accept gifts at a wedding ceremony & instead placed donation box asking guests to donate money to farmers protesting against new farm laws at borders of Delhi. "This is our struggle & we all must fight it together," says the groom.(9.12) pic.twitter.com/Ycb2SllZtc

— ANI (@ANI) December 10, 2020