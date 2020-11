किसानों ने ठुकराई PM Modi की बात, बोले- 'बहुत राशन-पानी लाए हैं, पीछे नहीं हटेंगे'

नई दिल्‍ली: देव दीपावली मनाने बनारस गए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने एक बार फिर कृषि कानूनों (Farm Law) को सही ठहराया तो दिल्‍ली में डेरा जमाए बैठे किसानों (Farmers) ने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया है. किसान संघों ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे. मांगे (Demands) पूरी होने तक इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा. साथ ही कहा कि 'मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का पीएम मोदी का तरीका अब नहीं चलेगा'.

ये आंदोलन देश के हर किसान के लिए

किसान संघों ने कहा है कि यह आंदोलन देश के हर किसान के लिए है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे. भारतीय किसान यूनियन (डाकुंडा) के जनरल सेक्रेटरी जगमोहन सिंह ने कहा, 'हमने सभी राज्‍यों के किसान संगठनों के साथ मीटिंग नहीं की, हमने केवल पंजाब के 30 संगठनों के साथ मीटिंग की है. हमने मोदीजी के सशर्त आमंत्रण को ठुकरा दिया है.

We couldn’t have meeting with farmers' organisations from all the states. We could only have it with 30 organisations from Punjab. We rejected the conditional invitation of Modiji: Jagmohan Singh, General secretary, Bharti Kisan Union (Dakaunda) at Singhu Border (Delhi-Haryana) pic.twitter.com/NCZokz4gMQ

