कोरोना से मौत का तांडव! राजधानी दिल्ली में एक दिन में इतने मरीजों ने दम तोड़ा

Corona Virus Case: कोरोना वायरस एक बार फिर पैर पसार रहा है. राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1652 नए मामले सामने आए. इस दौरान 1702 मरीज ठीक हुए और 8 मौतें हुईं. राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 9.92% है और सक्रिय मामले 6809 हैं.

#COVID19 | Delhi reports 1,652 new cases, 1,702 recoveries, and 8 deaths in the past 24 hours.

Positivity Rate at 9.92%

Active cases at 6,809 pic.twitter.com/73lKinTqMO

— ANI (@ANI) August 17, 2022