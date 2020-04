Corona: स्विट्जरलैंड ने अनोखे अंदाज में की भारत की सराहना, तिरंगे के रंग में रंगा मैटरहॉर्न पर्वत

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) से निपटने में भारत की तैयारियों की प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) समेत दुनिया के कई देश कर चुके हैं. अब इस कड़ी में स्विट्जरलैंड (Switzerland) का नाम भी जुड़ गया है. स्विट्जरलैंड ने अनोखे तरीके से भारत की सराहना की है.

शुक्रवार को भारत के सम्मान में स्विस आलप्स के मैटरहॉर्न पर्वत (Matterhorn Mountain) को लेजर लाइट की मदद से तिरंगे से कवर कर दिया गया. स्विट्जरलैंड में स्थित इंडियन एम्बेसी ने ट्विटर पर इस तस्वीर को साझा किया है. भारत के सम्मान की वजह यह भी है कि संकट की घड़ी में भारत ने सुपर पावर अमेरिका समेत हर देश की मदद की है.

INDIAN TRICOLOR ON THE MATTERHORN MOUNTAIN: Indian Tricolor of more than 1000 meters in size projected on Matterhorn Mountain, Zermatt, Switzerland to express Solidarity to all Indians in the fight against COVID 19. A big Thank You to @zermatt_tourism for the gesture. @MEAIndia pic.twitter.com/y4diNDSlT9

— India in Switzerland, The Holy See & Liechtenstein (@IndiainSwiss) April 17, 2020