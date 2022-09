Lucknow Hotel Fire: लखनऊ में हजरतगंज के होटल में लगी भीषण आग, कई लोग फंसे; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Levana Hotel Fire: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के हजरतगंज (Hajratganj) इलाके में लेवाना होटल में भीषण आग (Fire) लग गई है. आग बुझाने का काम जारी है. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. होटल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. खिड़की के जरिए भी कई लोगों को लेवाना होटल से बाहर निकला गया है. लेवाना होटल के बाहर भीड़ जमा हो गई है. लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है.

#WATCH | Uttar Pradesh: Fire breaks out at a hotel in Hazratganj in Lucknow. Efforts underway to evacuate the people in the hotel rooms. Details awaited. pic.twitter.com/gxKy6oYyOO

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 5, 2022