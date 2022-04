मछली बेचने वाले ने लौटाया 'नोटों से भरा बैग', 3 साल तक खोजा पैसों का असली मालिक

Fish Seller Set An Example Of Honesty: ईमानदारी दिखाने के लिए पुलिस ने भी मछली बेचने वाले अबू का सम्मान किया. लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के बावजूद उन्होंने बाजार में पड़े मिले पैसों का हाथ नहीं लगाया.