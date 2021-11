सिद्धू पर भड़के गंभीर, बोले- बेटे को बॉर्डर पर भेजो फिर 'बड़े भाई' को करना याद

नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) अपने बयान के चलते एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं. शनिवार को सिद्धू का एक और बयान विवाद का विषय बन गया है. दरअसल करतारपुर कॉरिडोर (Kartarpur Corridor) के उद्घाटन के मौके पर पाक सेना चीफ बाजवा को गले लगाकर विपक्ष के निशाने पर आए सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया था. उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता और पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने उन्हें घेर लिया है.

Send ur son or daughter to the border & then call a terrorist state head ur big brother! #Disgusting #Spineless

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 20, 2021