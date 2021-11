सिद्धू के 'पाकिस्तान प्रेम' पर लोकसभा अध्यक्ष का पलटवार, कांग्रेसी नेता को दी ये नसीहत

नई दिल्ली: देश में जल्द ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है. ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों से उम्मीद जताई है कि सदन सही ढ़ंग से चले इसका ख्याल रखा जाए.

ओम बिरला ने कहा, '29 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. मुझे उम्मीद है कि सदन सुचारू रूप से चलेगा. सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए अच्छे कार्यों पर भी चर्चा होगी.'

It's expected that all representatives in & outside of House should say positive things. All representatives should believe that our country is supreme & no country is above our country: LS Speaker Om Birla on Navjot S Sidhu's reported remarks of calling Pak PM his 'big brother' pic.twitter.com/zDwBRqWPRH

