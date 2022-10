Ghaziabad Gangrape: गाजियाबाद में 'निर्भया' जैसा मामला, 5 लोगों ने गैंगरेप के बाद महिला को सड़क पर फेंका

Delhi Woman Abducted and Gangraped: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में निर्भया गैंगरेप जैसा मामला सामने आया है, जहां दिल्ली की रहने वाली एक महिला के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया और फिर सड़क पर फेंक दिया. इस मामले में गाजियाबाद पुलिस (Ghaziabad Police) ने केस दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है और फिलहाल गैंगरेप की वारदात की जांच कर रही है.

महिला और आरोपियों के बीच चल रहा प्रॉपर्टी विवाद

गाजियाबाद पुलिस (Ghaziabad Police) ने बताया कि महिला और आरोपियों के बीच प्रॉपर्टी विवाद है और दोनों पक्षों का कोर्ट में केस चल रहा है. गाजियाबाद के एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के भाई द्वारा उसे छोड़ने के बाद 5 लोग, जो उसे जानते थे उसे ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया. इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच की जा रही है. कहा जा रहा है कि उनका संपत्ति विवाद है और मामला विचाराधीन है. हम सभी आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं.

After her brother dropped her off, 5 people -who were known to her- took her away & gang-raped her. FIR registered. 4 people nabbed. It is being said that they have a property dispute & the matter is sub-judice. We're taking all necessary action: Nipun Agarwal, SP City(Ghaziabad) pic.twitter.com/mKmpArCEWf

— ANI (@ANI) October 19, 2022