Video: Lucknow में महिला ने Cab Driver की बीच सड़क पर की पिटाई, जानें क्या है पूरा मामला

लखनऊ: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कैब ड्राइवर को बीच सड़क पर थप्पड़ मारते (Girl Hitting and Slapping Cab Driver) दिख रही है. वीडियो लखनऊ (Lucknow) का बताया जा रहा है, हालांकि यह साफ नहीं है कि मामला कब का है.

वीडियो में ट्रैफिक पुलिसकर्मी के सामने महिला कैब ड्राइवर पर लगातार चांटे बरसाती नजर आ रही है. इस बीच एक पुलिसकर्मी बीचबचाव की कोशिश करता है, लेकिन महिला एक के बाद एक चांटे मार रही है. वीडियो में दिख रहा है कि कैब का साइड मिरर भी टूट चुका है. महिला, कैब ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रहे एक युवक का भी गिरेबान पकड़ लेती है.

वीडियो को सबसे पहले ट्विटर पर मेघ अपडेट्स नाम के एक हैंडल ने शेयर किया था. इसके साथ कैप्शन में लिखा गया, 'वायरल वीडियो: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवध क्रॉसिंग पर एक लड़की लगातार कैब ड्राइवर को पीट रही है और कथित तौर पर उसके फोन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रही है.' दूसरे ट्वीट में मेघ अपडेट्स ने लिखा, 'यहां तक की कैब ड्राइवर को बचाने के लिए आए एक अन्य व्यक्ति के साथ भी मारपीट की गई. महिला को यह कहते सुना जा सकता है कि कार ने उसे टक्कर मार दी.'

Even the Person who came to Save the Cab Driver was Assaulted in these undated Viral Videos.

She can be heard saying the Car Hit her pic.twitter.com/CXuUoBaLUj

— Megh Updates (@MeghUpdates) July 31, 2021