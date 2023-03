Goa Shocker: गोवा घूमना सेफ नहीं..! ये खूनी वीडियो देख कभी नहीं जाएंगे अंजुना बीच, CM भी परेशान

यह हमला गोवा के जाने-माने अंजुना बीच के पास हुआ है. अंजुना बीच पर घूमने के लिए लोगों की भीड़ हमेशा जुटी रहती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्यटक और हमलावरों के बीच मामूली विवाद को लेकर हुआ. जिसके बाद आरोपी ने तलवार और चाकू निकाल लिए और परिवार को पीटना शुरू कर दिया. जिसमें रिसॉर्ट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाश हाथों में तलवार लेकर पर्यटकों का पीछा कर रहे थे, जिसके बाद पर्यटकों में से एक पर्यटक के शरीर पर कई घाव और कटे के निशान खून से लथपथ दिखाई दे रहे थे. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

डिस्क्लेमर: वीडियो में परेशान करने वाले दृश्य हैं.

#Shocking- A tourist family attacked with swords and knives, injured grievously at Anjuna (#Warning- Graphic Video, Viewers Discretion Advised) pic.twitter.com/LXCpii3bnc

March 12, 2023