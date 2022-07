Bullet Train Project: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर, डिजाइन और टनल को लेकर हुआ ये फैसला

Bullet Train Project of India: देश में बुलेट ट्रेन परियोजना (Bullet Train Project) का काम देश में बड़ी तेजी से चल रहा है. जापान द्वारा वित्त पोषित यानी जापानी फंडिंग से चल रहे इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. आपको बताते चलें कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अगुवाई वाली सरकार ने बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़े मुंबई के अंडरग्राउंड स्टेशन (Mumbai Underground Station) और सुरंगों के डिजाइन और निर्माण (Tunnels Design and construction) के काम में और तेजी लाने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं.

सरकार का अहम फैसला

The Government of India invites bids for the design and construction of the Mumbai Underground station and tunnels for the bullet train project. pic.twitter.com/d3pI7Q63gQ

