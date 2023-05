लड़के ने अपनी दोस्त से आधे घंटे की बात, गले लगाया और फिर मार दी गोली; मर्डर के बाद खुद किया सुसाइड

Youth shot Girl and Shot himself in Greater Noida: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां शिव नादर यूनिवर्सिटी (Shiv Nadar University) में एक छात्र ने अपनी ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद को गोली मार कर सुसाइड कर लिया. लड़के की पहचान उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाले अनुज के रूप में हुई है और शिव नादर यूनिवर्सिटी में बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी में पढ़ाई कर रहा था. वहीं, लड़की उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली थी और दोनों काफी गहरे दोस्त बताए जा रहे हैं. फिलहाल, इस घटना के बाद से कॉलेज कैंपस में काफी दहशत का माहौल है और पुलिस हर एंगल की बारीकी से जांच कर रही है.

लड़के ने अपनी दोस्त से की बात, गले लगाया; फिर मार दी गोली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, लड़का और लड़की शिव नादर यूनिवर्सिटी ((Shiv Nadar University) में बीए सोशलॉजी थर्ड ईयर में एक साथ पढ़ाई करते थे. दोनों ने करीब 1.30 से 2 बजे से बीच डाइनिंग हॉल के सामने बातचीत की और फिर एक दूसरे के गले मिले. इसके बाद अनुज ने अचानक पिस्टल निकाली और अपनी दोस्त को गोली मार दी. लड़की को घायल अवस्था में यथार्थ अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दोस्त की हत्या के बाद लड़के ने किया सुसाइड पुलिस के अनुसार, लड़की को गोली मारने के बाद अनुज ने बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 328 में जाकर खुद को गोली मार ली, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई. अनुज और मृतक छात्रा पूर्व से एक दूसरे के अच्छे मित्र थे, जिनका कुछ समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस ने बताया कि दोनों के परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है. मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया है, घटना स्थल को येलो टेप से सुरक्षित किया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. कॉलेज कैंपस के अंदर जांच में जुटी पुलिस जानकारीके मुताबिक, पूरी घटना शिव नादर यूनिवर्सिटी (Shiv Nadar University) कैंपस के अंदर ही हुई है और फिलहाल पुलिस हर तरीके के जांच में जुटी हुई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्र के पास आखिर बंदूक कहां से आई. पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि छात्र और छात्रा काफी गहरे दोस्त थे, फिर दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद चल रहा था.

(इनपुट- न्यूज एजेंसी आईएएनएस)