Punjab GST: पंजाब में 6 महीनों में 10 हजार करोड़ GST वसूला, पिछली साल के मुकाबले 22.6% विस्तार

GST Collection: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि राज्य ने चालू वित्तीय साल के दौरान 10604 करोड़ रुपये GST के तौर पर वसूले हैं, जिससे राज्य की तरफ से GST लागू होने के बाद पहली बार छह महीनों में 10 हजार का आंकड़ा पार किया गया है.

GST वसूली में 22.6 प्रतिशत का विस्तार

एक बयान में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में चालू वित्तीय साल के दौरान GST वसूली में 22.6 प्रतिशत का विस्तार दर दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय साल के पहले छह महीनों के दौरान 8650 करोड़ रुपये की GST वसूली हुई थी, जबकि मौजूदा साल के दौरान राज्य ने कुल 10604 करोड़ रुपये की GST वसूली के साथ 1954 करोड़ रुपये और कमाए हैं.

Finance, Planning, Excise & Taxation Minister Advocate @HarpalCheemaMla said that Punjab has collected GST of ₹10604 Cr. during first six months of current FY, crossing 10K mark for 1st time. Minister added, that State registered growth of 22.6% in GST collection in current FY. pic.twitter.com/BNDWlFfHLU

— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) October 5, 2022