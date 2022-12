Gujarat Election 2022: गुजरात चुनाव में अफ्रीकन एंट्री, वोट डालने की बेकरारी में मचा धमाल

Gujarat Phase 1 Election 2022 Jambur: गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिलों की 182 सीटों में से 89 पर मतदान शुरू हो गया है. भारत के मिनी अफ्रीकी गांव जंबूर (Mini Aficans Jambur Village) के कई मतदाता पहली बार अपने विशेष आदिवासी बूथ में मतदान करेंगे. इससे पहले गुजरात के मिनी अफ्रीकी गांव जम्बूर के लोगों ने अपने विशेष आदिवासी बूथ पर मतदान करने के पहले अवसर पर जश्न मनाया. उन्होंने इस बात पर जमकर खुशियां मनाई क्योंकि उन्हें पहली बार विशेष आदिवासी बूथ पर मतदान करने का मौका मिलेगा.

वोटिंग से पहले मचाया धमाल

अफ्रीकी समुदाय के इन लोगों में लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर जमकर उत्साह दिखा. इन लोगों ने वोटिंग की पूर्व संध्या पर जो जश्न शुरू किया वो देर रात तक चलता रहा. नाचते-गाते हुए इन अफ्रीकी लोगों ने कहा कि पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं इसलिए, जश्न तो बनता है.

देखिए वीडियो

#Watch | People of Gujarat's mini African village- Jambur, celebrated their first opportunity to vote in their own special tribal booth (30.11)#GujaratElections pic.twitter.com/LFrG6q8ukT

— ANI (@ANI) December 1, 2022