Gujarat Morbi bridge accident: मोरबी पुल हादसे पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, मंत्रियों और अधिकारियों को दिए ये निर्देश

Gujarat Morbi bridge accident Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मोरबी पुल हादसे की जगह का निरीक्षण किया. उन्होंने उस पुल का भी जायजा लिया जहां ये भयावह हादसा हुआ. इसके बाद वे हादसे के पीड़ितों से मिले. पीएम मोदी ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद हादसे को लेकर हाई लेवल मीटिंग की. उन्होंने कहा कि मोरबी पुल दुर्घटना त्रासदी से संबंधित सभी पहलुओं की पहचान करने के लिए एक "विस्तृत और व्यापक" जांच समय की आवश्यकता है.

Went to Morbi, which witnessed the horrific bridge mishap. Met the bereaved families and extended condolences. I visited the site of the tragedy and went to the hospital where the injured are recovering. Also met those involved in rescue ops and chaired a review meeting. pic.twitter.com/hAZnJFIHh8

— Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2022