Clash between two communities in Nuh: हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार को 2 समुदायों के बीच मामूली विवाद पर झड़प हो गई, जिसके बाद इलाके में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं. बता दें कि कल (20 फरवरी) नूंह जिले के खेड़ा खलीलपुर गांव में 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि हालत पथराव और हवाई फायरिंग तक पहुंच गई. इस मामले में शिकायत के आधार पर 63 नामजद और 10 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है.

झड़प में 9 लोग हुए हैं घायल नूंह जिले (Nuh Clash) के खेड़ा खलीलपुर गांव में हुई हिंसक झड़प में 9 लोग घायल हुए हैं. करीब 2 घंटे तक पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई. नत्थूराम गुर्जर नाम के व्यक्ति सहित 9 लोगों को चोट आई है, जिन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी शिकायत के आधार पर 63 नामजद और 10 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है. कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद? पूरे विवाद की शुरुआत रविवार को हुई. एक समुदाय का दावा था कि उनके पक्ष के एक लड़के बिलाल की दूसरे पक्ष ने उस वक्त पिटाई कर दी, जब वो मोटरसाइकिल से लौट रहा था. जबकि, दूसरे पक्ष का ये दावा था कि लड़के के तेज रफ्तार से बाइक चलाने की वजह से 8 साल की बच्ची की जान किसी तरह बची, लेकिन गलती मानने की जगह लड़का उलटे झगड़ा करने लगा. हरियाणा के नूंह में बड़ा हंगामा, बिलाल की बाइक टकराने के बाद शुरू हुआ बवाल

#Haryana #Crime @Payodhi_Shashi @Chandans_live pic.twitter.com/kGrtt5czCo — Zee News (@ZeeNews) February 21, 2023 इलाके में हालात अब भी तनावपूर्ण झड़प, पत्थरबाजी और फायरिंग के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और हालात का काबू में करने की कोशिश में लगी है. घटना की जानकारी मिलते ही नूंह की सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) उषा कुंडू भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रण में किया. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ और हवा में गोलियां चलाए जाने की भी खबर है. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है.