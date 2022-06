Allahabad High Court: इलाहाबाद नहीं इस जगह हुई थी हाईकोर्ट की स्थापना, रोचक है ट्रांसफर की पूरी कहानी

High Court Allahabad was stablish on 11 June: इलाहाबाद हाईकोर्ट को विश्व के सबसे बड़े हाईकोर्ट का दर्जा मिला है. इलाहाबाद हाईकोर्ट भारतीय न्यायिक व्ययवस्था के इतिहास का चौथा सबसे पुराना हाई कोर्ट (Oldest High Court of India) है. जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने 1886 में की थी.

भारत की तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत इससे पहले 1862 में सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना कर चुकी थी. इसके कई सालों बाद आगे चलकर ब्रिटिश इंडिया यानी भारत के हर प्रान्त का अपना हाई कोर्ट बन गया, वहीं 1950 के बाद प्रान्त का हाई कोर्ट संबंधित राज्य का हाई कोर्ट बन गया.

इलाहाबाद हाई कोर्ट का इतिहास

इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अन्तर्गत आगरा (Agra) में 17 मार्च 1866 को स्थापित हुआ था. इसके कार्य क्षेत्र में ब्रिटिश भारत के सभी उत्तर और पश्चिम प्रान्त आते थे. इस कोर्ट के पहले मुख्य न्यायधीश के रूप में सर वाल्टर मॉर्गन को नियुक्त किया गया था, जबकि इसके पहले रजिस्ट्रार के रूप में मिस्टर सिम्पसन की नियुक्त हुई थी. 3 साल बाद 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया. 11 मार्च 1919 से इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया था. उस दौरान एक पूरक लेटर्स पेटेंट द्वारा इसका पदनाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (द हाईकोर्ट आफ जूडीकेचर ऐट इलाहाबाद) कर दिया गया. यही पदनाम आज तक दस्तावेजों में इस्तेमाल हो रहा है.