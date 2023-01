Ganga Vilas cruise: गंगा विलास क्रूज पर कौन बोल रहा झूठ? अखिलेश यादव के बयान से उठा सवाल

River Cruise On Holy Ganga Has 'Bar', says Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए सबसे लंबे रिवर क्रूज 'एमवी गंगा विलास' (MV Ganga Vilas) को लेकर शनिवार को गलत दावा करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि उन्हें पता चला है कि इस तरह की सेवा तो 17 साल से चल रही है.

क्रूज में बार: अखिलेश

सपा अध्यक्ष ने यहां पार्टी नेता मनोज कुमार पांडेय की मां की पुण्यतिथि में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 'यह जो पानी का जहाज है यह पिछले कई वर्षों से चल रहा है. यह नया नहीं है मुझे तो किसी ने जानकारी दी है कि 17 साल से चल रहा है.' उन्होंने कहा, ‘सुनने में यहां तक आया है कि पानी के जहाज में 'बार' भी है. ‘बार’ है या नहीं यह तो BJP के सदस्य ही बता सकते हैं.'

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज 'एमवी गंगा विलास' को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया. नदी में चलने वाला जहाज 'एमवी गंगा विलास' अपने पहले सफर पर रवाना हो गया.

यह 51 दिनों के अपने सफर में लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा करेगा. इस दौरान यह भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा.

क्रूज पर स्विटजरलैंड के 32 सैलानी

एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस क्रूज में सभी लक्जरी सुविधाओं से युक्त तीन डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 सुइट हैं. इस क्रूज की पहली यात्रा पर स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक रवाना हुए हैं.

(इनपुट: न्यूज़ एजेंसी भाषा)

