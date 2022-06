WATCH: बीच सड़क अचानक होने लगी 500 के नोटों की बारिश, लोगों ने देखा तो लगे लूटने

Man Tossing Notes: हैदराबाद के चारमीनार में एक व्यक्ति अचानक हवा में 500 रुपये के नोट उड़ाने लगा. लोगों ने जब देखा तो रुपये लूटने की होड़ लग गई. किसी ने इसका वीडियो बना लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायलर हो रहा है.

30 सेकंड का है वीडियो

इस वीडियो पर जब नेटिज़न्स का ध्यान गया तो उन्होंने क्लिप को काफी शेयर किया. 30 सेकंड के इस वीडियो में शहर के चारमीनार में गुलजार हौज रोड (Gulzar Hauz Road) के सामने एक व्यक्ति खड़ा है और नोटों के बंडल फेंक रहा है. इसके अलावा यह आदमी गुलज़ार हौज़ फव्वारे पर कई बार इस हरकत को करता है.

Following a video of a man throwing currency notes in the air at Gulzar Houz in the dead of night, apparently during a ‘baraat’ in the Old City, the police have started an investigation.#Hyderabad pic.twitter.com/45GsnajJmV

— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) June 11, 2022