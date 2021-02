2YearsOfBalakotStrike: IAF Chief ने शूरवीरों के साथ भरी उड़ान, मिसाइल दाग कर दिलाई शौर्य की याद

नई दिल्ली: बालाकोट एयरस्ट्राइक के दो साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर भारतीय वायुसेवा के मुखिया एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने बालाकोट हमले में हिस्सा लेने वाले स्क्वॉड्र्न के पायलटों के साथ उड़ान भरी. उन्होंने खुद भी फाइटर जेट उड़ाया और हवा में फॉर्मेशन बनाया. इस फॉर्मेशन में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले शूरवीर शामिल रहे.

बालाकोट हमले के दो साल पूरे होने के मौके पर एयर फोर्स ने लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम मिसाइलों का न सिर्फ प्रदर्शन किया, बल्कि करीब 100 किमी दूर जाकर लक्ष्य को ढेर भी किया. इस प्रैक्टिस स्ट्राइक को उन्हीं शूरवीरों ने अंजाम दिया, जो बालाकोट स्ट्राइक (Balakot Air Strike) में शामिल रहे थे. ये वीडियो बालाकोट में आतंकी ठिकाने पर एयरस्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के बाद वायुसेना ने जारी किया है. इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे टारगेट सेट करके वायुसेना हमले करती है .

#WATCH: IAF carried out a long-range precision strike against a practice target to mark the second anniversary of the Balakot Operations. The strike was carried out by members of the same Sqn who carried out the actual operations. pic.twitter.com/CPMhfQZaZt

— ANI (@ANI) February 27, 2021