IAS Harjot Kaur: 'फ्री निरोध' वाले बयान के बाद बैकफुट पर IAS, छात्रा ने फिर दागे सवाल

IAS Officer controversial statement: बिहार की राजधानी पटना में लड़कियों की अवेयरनेस को लेकर हुई वर्कशॉप में IAS हरजोत कौर भामरा ने अपने बयान पर खेद जताया है. उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बातों से किसी लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद प्रकट करती हूं. मेरा इरादा किसी को अपमानित करने या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था. बता दें कि बुधवार को उन्होंने सस्ते सेनेटरी नैपकिन के बारे में पूछने वाली एक छात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

महिला आयोग ने भी मांगा जवाब

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी IAS अधिकारी से उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांगा. महिला आयोग ने एक बयान में कहा, 'एनसीडब्ल्यू ने इस मामले पर संज्ञान लिया है. अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आईएएस हरजोत कौर भामरा को पत्र लिखकर उनकी अनुचित और बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी के लिये स्पष्टीकरण मांगा है.'

I express regret if my words hurt any girl's sentiments. I didn't intend to humiliate anyone or hurt anyone's sentiments: IAS officer Harjot Kaur Bhamra on Patna incident where she asked a schoolgirl if “she wants condoms too” when the latter asked for affordable sanitary napkins pic.twitter.com/kNb0Ln2yJc

— ANI (@ANI) September 29, 2022