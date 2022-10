IAS Shah Faesal on Rishi Sunak: 'भारत में मुसलमानों को इतनी आजादी, इस्लामिक देश सोच भी नहीं सकते': IAS शाह फैसल

IAS Shah Faesal on Muslims in India: ऋषि सुनक (Rishi Sunak) के ब्रिटेन का पीएम बनने के बाद भारत के कई विपक्षी नेता इस बात पर सवाल उठाने लगे हैं कि क्या भारत में भी अल्पसंख्यक समुदाय का पीएम संभव है. वे इस बात को भूल जाते हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले अल्पसंख्यक समुदाय के डॉक्टर मनमोहन सिंह ही 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री थे. इसके अलावा कई मुस्लिम और सिख राष्ट्रपति भी बन चुके हैं. अब उन्हें कश्मीर के सीनियर आईएएस शाह फैसल (IAS Shah Faesal) ने भी जमकर आइना दिखाया है.

'भारत के मुसलमानों को मुस्लिम देशों से ज्यादा आजादी'

वर्ष 2009 में IAS टॉपर रहे शाह फैसल (IAS Shah Faesal) ने कहा कि भारत में मुसलमानों को जितनी आजादी हासिल है, उतनी कथित मुस्लिम देशों में भी नहीं है. मौलाना आजाद से लेकर डॉ. मनमोहन सिंह, डॉ. जाकिर हुसैन से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक, भारत हमेशा से सबके लिए समान अवसरों वाला देश रहा है. फैसल ने कहा कि देश में शीर्ष पदों तक पहुंचने के रास्ते अब भी सबके लिए खुले हुए हैं और यह सबकुछ उन्होंने खुद शिखर से देखा है.

'देश में अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ने के पूरे मौके'

ऋषि सुनक के बहाने भारतीय लोकतंत्र पर निशाना साध रहे लोगों को करारा जवाब देते हुए IAS शाह फैसल (IAS Shah Faesal) ने कहा, 'ऋषि सुनक (Rishi Sunak) का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना हमारे पड़ोसियों के लिए जरूर चौंकने वाली बात हो सकती है क्यों वहां का संविधान गैर-मुसलमानों को सरकार के टॉप पदों तक पहुंचने से रोकता है. लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं रहा है. यहां पर संविधान में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शुरू से ही बराबर के अधिकार दिए हैं और उनके साथ कभी भेदभाव नहीं किया है.'

'जिसके खिलाफ मोर्चा खोला, उसी सरकार ने बचाया'

अपना खुद का उदाहरण देते हुए IAS शाह फैसल (IAS Shah Faesal) ने कहा, 'मेरी अपनी जिंदगी भी एक सफर की तरह है. मैं 130 करोड़ देशवासियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला. यहां पर मैंने सभी के लिए अपनापन, सम्मान, प्रोत्साहन और हर मोड़ पर लाड़-प्यार को महसूस किया है. यही भारत है, जिसे हम इंडिया भी कहते हैं.'

From Maulana Azad to Dr. Manmohan Singh and Dr. Zakir Hussain to HE President Droupadi Murmu, India has always been THE land of equal opportunity and the road to the top is open to all.

Won't be wrong if I say I have been to the mountain top and seen it for myself. 4/4!

— Shah Faesal (@shahfaesal) October 25, 2022