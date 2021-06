Corona की जांच में ICMR ने हासिल की बड़ी सफलता, अब तक 40 करोड़ लोगों की हुई Testing

नई दिल्ली: कोरोना महामारी (Coronavirus) से निपटने के लिए केंद्र सरकार समेत देश के सभी संस्थान लगे हुए हैं. अब सरकार ने कोरोना टेस्टिंग (Corona Testing) के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है.

ICMR has achieved the milestone of conducting 40 crores testing on 25th June, 2021. With average testing of more than 18 lakhs per day in the month of June, India has tested 40,18,11,892 samples across the country till 25th June 21: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/sewDaxMvA4

