अपनी हार के बाद बौखलाए दिग्विजय सिंह, बोले- गांधी के हत्यारे की विचारधारा जीत गई

नई दिल्ली: देश की सबसे हाई-प्रोफाइल सीट भोपाल से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए. चुनाव हारने के बाद दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने हार पर लोगों से बात की. उन्होंने कहा महात्मा गांधी के हत्यारे वाली विचारधारा जीत गई और देश में महात्मा गांधी की विचारधारा हार गयी. दिग्विजय सिंह ने कहा ये सबसे बड़ी चिंता की बात है. दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि विकास को लेकर भोपाल की जनता से उन्होंने जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा. मैं हारने के बाद भी भोपाल के लोगों के साथ रहूंगा.

Senior Congress leader Digvijaya Singh who lost to BJP's Pragya Singh Thakur from Bhopal LS constituency: Today in this country, the ideology of the killer of Mahatma Gandhi won and the ideology of Gandhi lost. This is a cause of concern for me. pic.twitter.com/MSV5rDtX1m

