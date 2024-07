Maulana Tauqeer: 1, 2, 3... नहीं ढेरों बयान, मौलाना तौकीर रजा का एक ऐलान और पूरे देश में बवाल

Maulana Tauqeer Raza Controversy: उत्तर प्रदेश के बरेली में विवादित नेता मौलाना तौकीर रजा खान ने जिला प्रशासन से 21 जुलाई को सामूहिक धर्म परिवर्तन और सामूहिक निकाह करवाने के लिए इजाजत मांगी है. इसके बाद हिंदू संगठनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ और जिला में पुलिस-प्रशासन से सांप्रदायिक दंगों के आरोपी रहे विवादित मौलाना तौकीर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

गिरिराज सिंह ने साधा अखिलेश की चुप्पी पर निशाना

मौलाना के इस नए ऐलान से यूपी के बाहर भी सियासत तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान पर अखिलेश यादव जुबान खोल नहीं रहे और गिरिराज बोले तो यह कम्युनल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी गलतफहमी में नहीं रहे. काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती. दूसरी ओर, मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हमने तो प्रशासन से परमीशन मांगी है हिन्दू तो वो भी नहीं मांगते.

मौलाना के बयान से एक बार फिर पूरे देश में बवाल मचा

योगी राज में 23 लड़के-लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन और 21 जुलाई को एक साथ पांच लड़के- लड़कियों का धर्म परिवर्तन के साथ सामूहिक निकाह का ऐलान कर मौलाना तौकीर रजा वे एक बार फिर पूरे देश में बवाल मचा दिया है. हालांकि, उसके लिए यह कोई पहला मुद्दा नहीं है. सांप्रदायिक तौर पर सुलगने वाले मुद्दों, विवादित बयानों और ऐलान से मौलाना का काफी पुराना याराना है. आइए, मौलाना तौकीर रजा खान के विवादित बयानों की कुंडली जानने से पहले देखते हैं कि मौजूदा मामले में बरेली के जिला प्रशासन, पुलिस के आला अधिकारी और दूसरे पक्ष के नेताओं ने क्या-क्या कहा है.

बरेली जिला पुलिस और प्रशासन ने दिए सख्ती के संकेत

बरेली के डीएम रवींद्र कुमार ने दफ्तर में मिलने आए हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया. वहीं, एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा, ''कल सिटी मजिस्ट्रेट को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और इसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई (लोकल इंटेलिजेंस) द्वारा की जा रही है. जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी. बरेली पुलिस ने सभी स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया है कि किसी को भी शहर और जिले की कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. अगर कोई भी ऐसा प्रयास करेगा तो पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी.''

