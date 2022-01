11 जनवरी तक इन राज्यों में नहीं थमेगी बारिश, छाया रहेगा घना कोहरा; IMD की चेतावनी

नई दिल्ली: उत्तर भारत (North India) में बारिश (Rainfall) का कहर जारी है. मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने अनुमान जताया है कि 11 जनवरी तक भारत के कुछ राज्यों में बारिश होती रहेगी. बारिश के अलावा घना कोहरा (Dense Fog) भी लोगों की मुश्किल को बढ़ाएगा.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर और मध्य भारत में बारिश का कहर जारी रहेगा. आज (रविवार को) पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana), चंडीगढ़ (Chandigarh), दिल्ली (Delhi), उत्तरी राजस्थान (North Rajasthan) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बारिश होगी. हालांकि इसके बाद बारिश का असर कम हो जाएगा. वहीं मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), विदर्भ (Vidarbha), पूर्वी भारत (Eastern India) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में 11 जनवरी तक बारिश जारी रहेगी.

Fairly widespread to widespread rainfall over Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi, north Rajasthan, Uttar Pradesh during 07-09 and decrease significantly thereafter. Scattered/FWS light/moderate rainfall over Madhya Pradesh during 07-11, Vidarbha and Chhattisgarh during 09-11 Jan

