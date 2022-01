कड़ाके की ठंड के बीच इन राज्यों में बरपेगा भारी बारिश का कहर, IMD ने दी चेतावनी

नई दिल्ली: कड़ाके की ठंड (Winter) के बीच लोगों को भारी बारिश (Heavy Rainfall) का कहर भी झेलना पड़ेगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने इसकी चेतावनी दी है. मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बारिश और बर्फबारी (Snowfall) होगी. इसकी वजह से तापमान (Temperature) भी तेजी से गिरेगा.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ का असर 4 जनवरी से देश के उत्तर-पश्चिमी इलाके में दिखना शुरू होगा. 4 से 7 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में भारी बारिश होगी. इसके अलावा पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana), दिल्ली (Delhi), उत्तरी राजस्थान (North Rajasthan) और पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western UP) 5 से 7 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है. मौसम विज्ञान के अनुसार, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), दक्षिणी राजस्थान (South Rajasthan) और गुजरात (Gujarat) में 6 और 7 जनवरी को बारिश होगी.

Light/moderate scattered to fairly widespread rainfall over Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi, north Rajasthan & West Uttar Pradesh during 05th to 07th and light isolated rainfall is also likely over Madhya Pradesh, south Rajasthan & Gujarat on 06th & 07th January, 2022.

