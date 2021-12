ठंड के बीच आसमान से बरसेगी आफत, IMD ने दी कड़ी चेतावनी; रहें अलर्ट

नई दिल्ली: पूरे उत्तर भारत (North India) में ठंड (Winter) बढ़ना शुरू हो गई है. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorolgical Department) ने भारी बारिश (Heavy Rainfall) होने की चेतावनी दी है. देश के पहाड़ी इलाकों (Hilly Areas) में बीते 3-4 दिन से लगातार बर्फबारी (Snowfall) हो रही है. जिससे ठंड और बढ़ने की आशंका है. मौसम विभाग (IMD) ने बिना जरूरत घर से नहीं निकलने की सलाह दी है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पूर्वोत्तर के असम (Assam), मेघालय (Meghalaya), मिजोरम (Mizoram) और त्रिपुरा (Tripura) में मध्यम से भारी बारिश (Heavy Rain) होने की संभावना है. आईएमडी का कहना है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश चक्रवात जवाद (Cyclone Jawad) की वजह से हो सकती है. चक्रवात जवाद हाल ही में ओडिशा (Odisha) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) के तट से टकराया था. दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) और केरल (Kerala) में मध्यम बारिश (Moderate Rainfall) हो सकती है. वहीं तमिलनाडु (Tamil Nadu) में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है.

Under its influence, heavy to very heavy rainfall at isolated places over Tripura and heavy rainfall at isolated places over south Assam & Meghalaya, Manipur and Mizoram during next 24 hours. pic.twitter.com/fvbyaACjZT

