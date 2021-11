इन 7 राज्यों में 18 नवंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, निकलने से पहले हो जाएं सावधान

नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) ने अपने हालिया पूर्वानुमान में आने वाले चार दिनों के लिए 7 राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों (UT) में भारी बारिश (Heavy Rain) का अनुमान लगाया है.

आपको बताते चलें कि पिछले हफ्ते केरल (Kerala) में भारी बारिश के बाद, 14 नवंबर को तीन जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया था. अब ताजा वेदर अपडेट में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. केरल में आज और कल 16 नवंबर को भी भारी बारिश पहले की तरह जारी रहने की संभावना है.

इसी तरह दक्षिण भारत के तटीय प्रदेश कर्नाटक (Karnataka) में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. वहीं अंडमान और निकोबार (Andaman & Nicobar) द्वीप समूह के लिए भी आज ऐसा ही पूर्वानुमान लगाया गया है.

तमिलनाडु (Tamil Nadu) में भी आज 15 नवंबर से लेकर 18 नवंबर यानी गुरुवार तक लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. गोवा में आज और कल अलग-अलग जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) की बात करें तो यहां 17 और 18 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि कुछ जिलों में इन्हीं दो दिनों में भारी बारिश हो सकती है. कर्नाटक के तटीय इलाकों के लिए तो 16 नवंबर को होने वाली भारी बारिश की संभावना पर एडवाइजरी जारी की गई है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि दक्षिण कर्नाटक में 16 नवंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है.

आईएमडी ने मछुआरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है. विभाग ने सभी को 15 नवंबर की दोपहर से अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने के लिए कहा है. इसी तरह 16 से 18 नवंबर के बीच मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है. इसी तरह की एडवाइजरी 17 और 18 नवंबर को दक्षिणी ओडिशा, उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए भी जारी की गई है.

