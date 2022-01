Weather Update: उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का सितम, आज इन राज्यों में होगी बारिश; IMD का अलर्ट

नई दिल्ली: कड़ाके की सर्दी (Winter) ने उत्तर भारत (North India) में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी (Snowfall) तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश (Rainfall) और शीत लहर (Cold Wave) से लोग परेशान हैं. मौसम विभाग (India Meteorological Department) की मानें तो ठंड से अभी जल्दी राहत मिलने वाली नहीं है. अगले तीन दिन लोगों को शीत लहर का प्रकोप झेलना होगा. इसके अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश भी जारी रहेगी.

मौसम विभाग के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir), लद्दाख (Ladakh), गिलगिट-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan), मुजफ्फराबाद (Muzaffarabad), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) और उत्तराखंड (Uttarakhand) में आज बर्फबारी और बारिश होने के आसार हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, आज पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana), चंडीगढ़ (Chandigarh), दिल्ली (Delhi), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), पूर्वी राजस्थान (East Rajasthan) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में बारिश हो सकती है. हालांकि उसके बाद मौसम साफ होने की संभावना है.

वहीं बारिश के साथ ठंड भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी. मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंड़ीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अगले दो दिन घना कोहरा छाया रहेगा. 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच इन इलाकों में शीत लहर चल सकती है.

