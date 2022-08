Weather Update: UP समेत इन राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट, संभल कर रहें लोग; IMD की चेतावनी

IMD Weather Forecast Today Rainfall Alert: मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है. उत्तराखंड (Uttarakhand), हिमाचल प्रदेश (Himachal), राजस्थान (Rajasthan), गुजरात, कर्नाटक, केरल (Kerala) जैसे राज्यों में इस साल भारी बरसात देखने को मिली है. भारी बारिश ने बीते तीन दिनों में ली 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा (Odisha Rain) में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से हाहाकार मचा है. इन्हीं परिस्थितियों के बीच देश के कई राज्यों में उफनाई नदियों से भी खतरा बढ़ गया है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्म दबाव के क्षेत्र का असर मध्य और पूर्वी भारत में दिखना शुरू हो गया है. जिसके चलते मौसम में बदलाव हुआ है और बीते दो दिनों से हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं भारी बारिश हो रही है. आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे में यह दबाव का क्षेत्र ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और यूपी से होकर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है. इसके असर से पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इसलिए आज 22 अगस्त को कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर जिलों के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

ओडिशा के मौसम विज्ञानी संजय द्विवेदी ने कहा है कि मौसम को लेकर बने गहरे दबाव का स्तर कुछ कम हुआ है. जल्द ही ये एक चिन्हित और कम दबाव वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा. फिलहाल यह चक्र ओडिशा को पार कर चुका है.

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट है. छत्तीसगढ़ में अब तक औसतन से 15% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. मध्य प्रदेश में भारी भारी बारिश की संभावना है. एमपी (MP) में लगातार दूसरे दिन मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. आज दिन भर बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया गया है. इस सिलसिले में भोपाल, ग्वालियर,उज्जैन संभाग के जिलों समेत सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर में अति भारी से अत्यधिक भारी का रेड अलर्ट है. वहीं रीवा, नर्मदापुरम और चंबल संभागों के जिलों समेत अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाडा, सिवनी, मण्डला, बालाघाट, खण्डवा, धार और देवास में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मध्य प्रदेश के भोपाल में भारी बारिश के कारण सोमवार को सभी स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं.

छत्तीसगढ़ में अब तक औसतन से 15% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, मौसम विभाग के मुताबिक अब तक 818.7 मिमी सामान्य वर्षा होनी चाहिए थी,जबकि बीते 3 हफ़्तों में 945.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जो औसत से 15% ज्यादा है, जो प्रदेश के लिए राहत की बात है, वहीं आने वाले अगले 2 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा, बिलासपुर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही प्रदेश के बाकि हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है.

यूपी के 40 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग (IMD) ने लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या से लेकर पश्चिम यूपी, अवध और बुंदलेखंड के करीब 40 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है. इस बीच पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं. अब भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा भी कई जिलों में मंडरा रहा है. वहीं नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से विशेष एहतियात बरतने की अपील की गई है. वहीं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मूसलधार बारिश का अनुमान जताया गया है. यूपी के चंदौली में भी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं. ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद और आगरा में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है.

इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान

स्काईमेट वेदर के मुताबिक गंगीय पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है. वहीं पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल (West Bengal), सिक्किम, गुजरात, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है. दिल्ली (Delhi rain), पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है.

