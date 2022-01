राहुल-प्रियंका का 'हाथ' छोड़कर अखिलेश के साथ होंगे इमरान, आज बदल सकते हैं 'पाला'

लखनऊ: पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है. सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे यूपी (UP) में यूं तो राजनीतिक दलों की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो गई थीं. लेकिन तारीख फाइनल होने के बाद अब मतदान से पहले दूसरी सियासी पार्टियों में सेंध लगने और लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है. देश की सियासत का रास्ता तय करने के लिए 'उत्तर प्रदेश' (Uttar Pradesh) वो सीढ़ी है, जो दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है. इसीलिए सभी दल सत्ता के इस सेमीफाइनल में जी जान से जुटे हैं.

सुविधा की राजनीति कहें या आया राम गया राम वाला जुमला. समाजवादी पार्टी (SP) सुप्रीमो अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) भी पांच साल के पॉलिटिकल वनवास के बाद सत्ता में वापसी के लिए उस हर समीकरण पर मंथन कर रहे हैं जहां से उन्हें फायदा होता दिख रहा है. कुछ ऐसी ही कवायद के तहत राहुल-प्रियंका के बेहद करीबी कांग्रेस नेता इमरान मसूद (Imran Masood) जल्द ही सपा की साइकिल पर सवार हो सकते हैं.

सूबे के सहारनपुर जिले से ताल्लुख रखने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद (Imran Masood) अपने बयानों के चलते काफी दिनों से चर्चा में हैं. अब तो उन्होंने अपने एक बयान से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस से सारे रिश्ते-नाते तोड़, सपा में घर वापसी कर सकते हैं.

इमरान ने अपने दिए एक बयान में कहा है कि मौजूदा राजनीतिक हालात बताते हैं कि यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है, मैं कल अपने समर्थकों के साथ बैठक करूंगा और फिर अखिलेश जी से समय मांगूंगा. उनके इस बयान के बाद तय हो गया है कि वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सपा की साइकिल का दामन थामेंगे.

