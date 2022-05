नॉर्थ कोरिया और चीन के साइबर हैकर्स के निशाने पर है भारत, रक्षा तकनीकियों में सेंध की कोशिश

Hackers are trying to hack Indian PCs: सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में नॉर्थ कोरिया, चीन और पाकिस्तान में स्थित साइबर हैकर्स लगातार भारतीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को हैक करने में लगे हैं.