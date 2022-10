India New Combat Helicopter: मिसाइल-मशीनगन से लैस, रडार को चकमा देने की क्षमता; देश को आज मिलेंगे पहले स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर

Light Combat Helicopter: चीन और पाकिस्तान से दोतरफा खतरे का सामना कर रहे भारत को आज एक खतरनाक अस्त्र मिलने जा रहा है. इस अस्त्र के मिलने के बाद भारतीय वायु सेना (IAF) और थल सेना दोनों की शक्ति कई गुणा बढ़ जाएंगी. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस खतरनाक अस्त्र को आज जोधपुर में दोनों सेनाओं को हैंडओवर करेंगे. इस उपलब्धि के साथ भारत रक्षा क्षमताओं के मामले में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा.

चीन-पाकिस्तान का निकालेगा दम

अपने दो पड़ोसी दुश्मन देशों के गलत इरादों को ध्यान में रखकर तैयार किया यह अस्त्र लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर (LCH) है. बहुत कम वजन वाले ये हेलीकॉप्टर मिसाइल, मशीन गन और खतरनाक बमों से लैस हो सकते हैं. ये हेलीकॉप्टर रडार को भी चकमा देने में सक्षम हैं. इन हेलीकॉप्टरों को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है. ये मल्टी पर्पज हेलीकॉप्टर हैं और एक साथ कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर दुश्मन को धूल चटा सकते हैं.

Defence Minister Rajnath Singh will attend the Induction ceremony of the first indigenously developed Light Combat Helicopters (LCH) in Rajasthan's Jodhpur tomorrow

"The induction of these helicopters will be a big boost to the IAF’s combat prowess," he tweeted pic.twitter.com/wtToMEA76A

— ANI (@ANI) October 2, 2022