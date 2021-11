Diwali 2021: क्या भारत-पाकिस्तान में पिघल रही रिश्तों पर जमी बर्फ? दिवाली पर एक्सचेंज हुई मिठाइयां

अहमदाबाद: दिवाली के मौके पर भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) के रिश्तों में थोड़ी बर्फ पिघलती दिखी. गुजरात और राजस्थान से लगती भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) और पाकिस्तान रेंजर्स ने गुरुवार को दिवाली (Diwali 2021) पर एक-दूसरे को मिठाइयों का आदान-प्रदान किया.

#Borderman @BSF_India shared joy & happiness of #Diwali across the border by exchanging wishes & sweets with Pakistan Rangers, establishing an atmosphere of mutual trust & cooperation. #BSF #JaiHind #FirstLineOfDefence #Gujarat #Rajasthan #DiwaliCelebration pic.twitter.com/qbaH4CW4FQ

— BSF GUJARAT (@BSF_Gujarat) November 4, 2021