Climate Change Impact: बिगड़ रहे हालात! क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक प्रभावित देशों में जानिए भारत का स्थान

New Magazine Launched: भारत के पर्यावरण को लेकर इसमें चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं. उन आंकड़ों को जारी किया है सेन्टर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और डाउन टू अर्थ (DTE) की मैगजीन The State of India’s Environment 2022: In Figures ने.