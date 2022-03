यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को बनाया बंधक? रूस के दावे पर भारत ने दिया जवाब

नई दिल्ली: रूस के सैन्य अभियान से पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान लगातार जारी है. इस बीच रूस (Russia) के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन के अधिकारियों ने भारतीय छात्रों के एक बड़े समूह को जबरन हिरासत (Ukraine Hostage Indian Students) में लिया है. अब इस खबर पर भारत सरकार ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है और रूस के दावे से इनकार किया है.

भारतीय विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs, India) ने बयान जारी कर कहा कि यूक्रेन में किसी भी भारतीय छात्र को बंधक नहीं बनाया गया है. यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की खबरों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, 'यूक्रेन में हमारा दूतावास भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है. ध्यान दें कि यूक्रेनी अधिकारियों के सहयोग से कई छात्र कल खारकीव छोड़ चुके हैं. हमें किसी भी छात्र के संबंध में किसी भी बंधक की स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. हमने खारकीव और पड़ोसी क्षेत्रों से छात्रों को देश के पश्चिमी भाग में ले जाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों से अनुरोध किया है.'

अरिंदम बागची ने आगे कहा, 'हम रूस, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा सहित इस क्षेत्र के देशों के साथ प्रभावी ढंग से समन्वय कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन से बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को निकाला गया है. हम इसे संभव बनाने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा दी गई सहायता की सराहना करते हैं. हम यूक्रेन के पश्चिमी पड़ोसियों को भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस भेजने में मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं.'

Our response to media queries regarding reports of Indian students being held hostage in Ukraine ⬇️https://t.co/RaOFcV849D pic.twitter.com/fOlz5XsQsc

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) March 3, 2022