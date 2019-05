नई दिल्‍ली: कारगिल युद्ध को इस साल 20 बरस पूरे हो रहे हैं. कारगिल की ऊंची पहाडि़यों पर पाकिस्‍तानी सेना ने कब्‍जा जमा लिया था. उसको मुक्‍त कराने के लिए 25 मई, 1999 को भारतीय वायुसेना को आक्रमण का आदेश दिया गया. इस निर्णायक कदम के साथ ही दुश्‍मन के अंत की शुरुआत हुई. इस कड़ी में उसके अगले ही दिन वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से कारगिल में दुश्‍मन की पोजीशन और सप्‍लाई लाइन पर हमला कर दिया.

वायुसेना का पहला हमला 26 मई, 1999 को सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ. उस हमले को मिग-21, मिग-27एमएल और मिग-23बीएन लड़ाकू विमानों ने अंजाम दिया. उस घटना के 20 बरस बाद भारतीय वायुसेना ने तस्‍वीरों के माध्‍यम से उस ऑपरेशन की तस्‍वीरों को पहली बार दुनिया से साझा किया है. हमले के वक्‍त मिग-29 ने लड़ाकू विमानों को कवर देने के साथ एयर डिफेंस का काम किया था. हमले के बाद कैनबरा ने दुश्‍मन के नुकसान की रेकी भी की थी.

#RememberingKargil #OpSafedSagar Morning of 26 May 1999: IAF commenced air ops by attacking enemy positions & supply lines. First strike was launched at 0630hrs by MiG-21, MiG-27ML & MiG-23BN fighters. pic.twitter.com/CMPb2cYv8C

#RememberingKargil #OpSafedSagar Twenty years ago today Indian Air Force was given the GO AHEAD to launch aerial counteroffensive in the #KargilWar. This decisive step would go on to be the enemy's nemesis and the beginning of the end of his occupation.https://t.co/gaqpQ7SEb7 pic.twitter.com/nCky1MTlPW

