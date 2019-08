चीन ने याद दिलाया इतिहास तो इंडियन आर्मी का आया जवाब- 'हम अब नहीं हैं 1962 की सेना'

नई दिल्ली: भारतीय सेना ने चीन को जवाब देते हुए कहा है कि भारत की सेना अब 1962 की सेना नहीं रही है. बता दें चीन ने कहा था कि भारत को इतिहास नहीं भूलना चाहिए.

भारतीय सेना ने यह भी कहा है कि वह 1962 की जंग को काले निशान (ब्लैक मार्क) के तौर पर नहीं देखते हैं. सेना ने कहा कि 1962 में चीन की सभी यूनिट ने अच्छे से लड़ाई लड़ी है.

ईस्टर्न आर्मी कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नरावने ने कहा, 'अब हम 1962 की सेना नहीं हैं. अगर चीन कहता है कि 'इतिहास मत भूलो', तो हम उन्हें भी यही बात कहेंगे। मैं 1962 को सेना पर ब्लैक मार्क के रूप में नहीं देखता हूं। सेना की सभी यूनिट ने अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी और अपने निर्धारित कामों को पूरा किया।

Head of Eastern Army Command Lieutenant General MM Naravane: We are no longer the Army of 1962 & if China says, 'don't forget history', we've to also tell them the same thing. I don't see 1962 as a black mark on the Army at all.All Army units fought well, did their assigned tasks pic.twitter.com/8M07itT3Ma

