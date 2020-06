चीन से सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय का सख्त रूख, कहा- चीन के झूठे दावे अस्वीकार

नई दिल्ली: भारत-चीन सीमा विवाद ( India China Border Dispute) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक में दिए बयान पर उठे सवालों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्टीकरण जारी किया है. गलवान वैली पर दावा ठोकने वाले चीन को विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि गलवान वैली पर भारत की स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के मनगंढ़त और झूठे दावे नहीं स्वीकारें जाएंगे.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत की ओर से कभी भी एलएसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. वास्तव में, वे बिना किसी घटना के लंबे समय से इलाके में गश्त कर रहे हैं. देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया पर किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पक्ष में हैं.

Since early May 2020, Chinese have been hindering India's normal patrolling pattern in the area. This resulted in face-off which was addressed by ground commanders. We don't accept the contention that India was unilaterally changing status quo, we were maintaining it: MEA pic.twitter.com/MMMUI4xkOo

