'ब्राइड का अनोखा वेलकम...' देखें नेवी के अफसर और उनकी दुल्हनिया का सैनिकों ने कैसे किया स्वागत

Viral Video: देश के जाने-माने बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने भारतीय नौसेना के अधिकारियों द्वारा स्वागत किए गए नवविवाहित जोड़े की दिल को छू लेने वाली क्लिप शेयर की है. नवविवाहित भारतीय नौसेना अधिकारी का अपनी पत्नी के साथ पहली बार ट्राइब में स्वागत करते हुए एक यह मार्मिक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लेफ्टिनेंट नील और उनकी पत्नी पार्वती दिख रहे हैं. ऑनलाइन शेयर किए जाने के बाद इस वीडियो को 68k से अधिक बार देखा जा चुका है.

हर्ष गोयनका ने वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया है. इसमें लेफ्टिनेंट नील और उनकी नई नवेली दुल्हन पार्वती का नौसेना अधिकारियों द्वारा एक मिनट के छोटे समय में स्वागत किया गया. समारोह की शुरुआत तलवार की सलामी के साथ कपल को शानदार बधाई देने के लिए हुई. नेवी में नवविवाहित कपल को सलामी देने के लिए तलवार या कृपाण का इस्तेमा किया जाता है. इसे "आर्क ऑफ सबर्स सेरेमनी" के नाम से भी जाना जाता है.

लेफ्टिनेंट नील का नौसेना के अधिकारियों ने मज़ाकिया रैगिंग भी ली. जिसके चलते उन्हें अपनी दुल्हन के सामने कई तरह के काम करने पड़े. उन्होंने कुछ चेस्ट पंप और फिंगर पुश-अप्स भी किए.

That is how Indian Navy Officer Lt Neil and Parvathy got married. All three arms of the armed forces have their unique way to welcome the new bride into the tribe. So lovely pic.twitter.com/EkjI6R1JOt

— Harsh Goenka (@hvgoenka) February 10, 2023