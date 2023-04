Indian Railways: 170 साल पुराना हुआ भारतीय रेलवे, लकड़ी के डिब्बों से लेकर वंदे भारत तक, पढ़ें रोचक बातें

400 यात्रियों ने की ऐतिहासिक यात्रा

देश की पहली ट्रेन में 14 लकड़ी के डिब्बे थे. इसके उद्घाटन के वक्त ट्रेन से 400 यात्रियों ने सवारी की थी. तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के प्रशासन में 1844 में भारत में रेल प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दी गई थी. 1845 में दो कंपनियों का गठन हुआ. जिनके नाम "ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी" और "ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे" था.

21 तोपों की सलामी

इस ट्रेन को "साहिब," "सिंध," और "सुल्तान," नाम के इंजन ने पटरी पर उतारा था. उस दिन दोपहर 3.35 पर देश की पहली यात्री सेवा शुरू हुई थी. तीनों इंजन की सीटी बजी, गाढ़ा धुआं और भाप इंजनी की चिमनी से निकलना शुरू हुआ. इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी. ब्रिटिश भारत में पहले रेल इतिहास को देखने वालों की तालियों की आवाज दूर-दूर तक गूंजी थी.

भारतीय रेल्वे: 170 वर्षांचा गौरवशाली प्रवास...

Indian Railway: A glorious journey of 170 years...

It all started from Mumbai on this day 170 years ago (16.04.1853)#TodayInHistory @RailMinIndia pic.twitter.com/VqoXDEHePV

