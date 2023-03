Jaipur Protest: राजस्थान में वीरांगनाओं का अपमान! शहीदों के परिवारों से ये कैसा सलूक कर रही सरकार?

क्या हैं वीरांगनाओं की मांगें?

धरने पर बैठीं वीरांगनाओं की आखिर मांगें क्या हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं. शहीद जीतराम की वीरांगना अपने देवर को नौकरी दिलाना चाहती हैं. वहीं, शहीद रोहिताश्व लांबा की वीरांगना भी अपने देवर के लिए नौकरी की मांग कर रही हैं. इसके अलावा शहीद हेमराज की वीरांगना की मांग है कि उनके पति की प्रतिमा चौराहे पर स्थापित की जाए. साथ ही उन्होंने सड़क निर्माण की भी मांग की है.

क्यों नहीं मान रही गहलोत सरकार?

वहीं, राज्य सरकार का कहना है कि शहीदों के परिवार की ये मांगें जायज नहीं हैं. सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम शहीद के बच्चों के अधिकारों को रौंद कर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देने को कैसे जायज ठहरा सकते हैं? बड़े होने पर शहीद के बच्चों का क्या होगा? क्या उनके अधिकारों को कुचलना सही है? लेकिन वीरांगनाओं का कहना है कि नौकरी उनका हक है.

How can we justify giving job to any other relative by trampling upon the rights of the children of the martyr?

What will happen to the children of the martyr when they grow up?

Is it appropriate to trample upon their rights? pic.twitter.com/49Kio82KlX

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 9, 2023