Jammu Kashmir: घाटी में 70% कम हुई घुसपैठ की घटना, आतंकियों की संख्या भी घटी

नई दिल्ली: साल 2018 की तुलना में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में आतंकियों की भर्ती काफी हद तक कम हो गई है और घाटी में आतंकवादियों की संख्या 217 हैं, जो पिछले दशक में सबसे कम है. सेना के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू (BS Raju) ने ने कहा कि इस साल हम पिछले साल की तुलना में सीमा से घुसपैठ को 70 प्रतिशत तक कम करने में भी सफल हुए हैं.

बीएस राजू ने कहा कि पाकिस्तान (Pakistan) की ओर से ड्रोन और सुरंगों के माध्यम से हथियार और ड्रग्स भेजने की साजिश निश्चित रूप से एक चुनौती है. इससे निपटने के लिए सुरंगों का पता लगाने के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं.

This year we've been able to reduce infiltration by over 70% in comparison to last year. Officers responsible for the area along LAC, have made adequate disclosures of the situation. On the LoC, we remain in full control & are prepared for all contingencies: Lt Gen BS Raju pic.twitter.com/EfApTvUkiF

— ANI (@ANI) January 17, 2021