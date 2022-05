Jammu-Kashmir: श्रद्धालुओं से भरी बस में लगी आग, 4 की दर्दनाक मौत; 22 घायल

Bus Caught Fire in Jammu: जम्मू-कश्मीर में एक दर्दनाक बस हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई. यह भीषण हादसा कदममल कटरा में शनि मंदिर के पास चलती बस में सामने आया है. आग लगने से कम से 4 यात्री जिंदा जल गए, 22 यात्री घायल बताए गए हैं. बस कटरा से जम्मू आ रही थी. पुलिस के मुताबिक, बस के इंजन में आग लग गई जो जल्द ही फैल गई और सभी यात्रियों को बचने का समय नहीं मिला. सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया और उनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है.

एडीजीपी जम्मू ने हादसे के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कटरा से जम्मू के रास्ते में एक स्थानीय बस नंबर JK14/1831 में कटरा से लगभग 1 किमी दूर पहुंची थी कि उसमें आग लग गई. आग लगने के संभावित कारणों का पता लगाया जा रहा है. एफएसएल की टीम मौके पर तैनात है. 22 घायलों को इलाज के लिए कटरा ले जाया गया है. घायलों में कई को विशेष उपचार के लिए रेफर किया गया है.

Two persons died & 22 others were injured after a local bus from Katra to Jammu caught fire near Kharmal about 1.5 km from Katra. As per preliminary details, bus caught fire from the engine area which soon engulfed the whole bus: ADGP Jammu pic.twitter.com/f1OqFLfoPc

